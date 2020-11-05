Kaymakamdan köy ziyareti

Günlü, Akçakoyunlu köyünü ziyaret ederek, köylülerle sohbet etti. Kaymakam Günlü’ye İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Şükrü Tanun Öztürk eşlik etti. Akçakoyunlu köyünde muhtarla görüşen Kaymakam Günlü, köy ile ilgili bilgiler aldı, daha sonra da köy halkı ile sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.