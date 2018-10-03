Kaymakamdan esnaf ziyareti

Kaymakam Aydın, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ile sohbet ederek, sıkıntıları ve sorunlarını dinledi. Aydın, ‘’Herhangi bir konuda bizlere iletmek istediğiniz sorun yada bir talebiniz varsa, sizleri dinlemek üzere burdayız. Taleplerinize yasalar ve imkanlar çerçevesinde çözüm üretilmesi ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması için gereken yapılacaktır’’ dedi.