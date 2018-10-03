Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98161
ALTIN
232.514
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7923
EURO
6.9063

Kaymakamdan esnaf ziyareti

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, bazı kurum amirleriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakamdan esnaf ziyareti

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, bazı kurum amirleriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
16 Okunma
Kaymakamdan esnaf ziyareti

Kaymakam Aydın, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ile sohbet ederek, sıkıntıları ve sorunlarını dinledi. Aydın, ‘’Herhangi bir konuda bizlere iletmek istediğiniz sorun yada bir talebiniz varsa, sizleri dinlemek üzere burdayız. Taleplerinize yasalar ve imkanlar çerçevesinde çözüm üretilmesi ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması için gereken yapılacaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Valiyi ziyaret ettiler
Valiyi ziyaret ettiler
Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu
Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu
ESNAFINA SAHiP ÇIK!
ESNAFINA SAHiP ÇIK!
Baca temizliği uyarısı
Baca temizliği uyarısı
Başarı Belgesi
Başarı Belgesi
Yozgat’a gelmek istiyormuş!
Yozgat’a gelmek istiyormuş!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim