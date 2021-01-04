Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727

Kaymakamdan denetim

ŞEFAATLİ Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, köy ziyaretleriyle birlikte, ilçede Covit-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:35
Kaymakamdan denetim

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Kabakini köyünü ziyaret ederek köy halkı ile bir süre sohbet etti sorunlarını ve taleplerini dinledi, hane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Günlü, Kabakini köyünde devam eden içme suyu çalışmalarını de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Günlü, Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında pazar yerini gezip, denetimlerde bulundu. Kaymakam Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan ile birlikte pazar yerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceleyerek pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Günlü, vatandaşlara halk sağlığını korumak adına belirlenen önlemlere azami ölçüde hassasiyet göstermeleri gerektiğini, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Hayvan severden teşekkür
Hayvan severden teşekkür
Çocuklar parkta
Çocuklar parkta
İhtiyaçlar karşılandı
İhtiyaçlar karşılandı
Yurtlu, asaleten atandı
Yurtlu, asaleten atandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim