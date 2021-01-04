Kaymakamdan denetim

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Kabakini köyünü ziyaret ederek köy halkı ile bir süre sohbet etti sorunlarını ve taleplerini dinledi, hane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Günlü, Kabakini köyünde devam eden içme suyu çalışmalarını de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Günlü, Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında pazar yerini gezip, denetimlerde bulundu. Kaymakam Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan ile birlikte pazar yerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceleyerek pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Günlü, vatandaşlara halk sağlığını korumak adına belirlenen önlemlere azami ölçüde hassasiyet göstermeleri gerektiğini, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.