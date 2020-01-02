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Kaymakamdan anlamlı ziyaret

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek, anılarını dinledi.

Kaymakamdan anlamlı ziyaret

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek, anılarını dinledi.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Kaymakamdan anlamlı ziyaret

Kaymakam Yayabaşı, 93 yaşında olduğu belirtilen Kore Gazisi Ali Erciyas ile birlikte Kıbrıs Gazisi Cengiz Duçay’ı evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Yayabaşı, hane ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların dertlerini, taleplerini dinliyor. Bu bağlamda ziyaret ettiği Kore ve Kıbrıs gazileriyle sohbet eden Kaymakam Murat Yayabaşı, Gazilerden ihtiyaçlarının bulunup, bulunmadığını sordu, ardından da anılarını dinledi. Kaymakam Yayabaşı, ziyaretleri sırasında yaşlıların baş tacı edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, milletin önemli hasletlerinden birinin de büyüklere saygı olduğunu belirtti.

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Kaymakamdan Anlamlı Ziyaret
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