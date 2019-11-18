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Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Mahmut Küpeli, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Resul Sarpkaya, Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Nur Sarı, Eğitim Hemşiresi Gözde Karabulut, hasta, hasta yakını ve hastane personelini Organ Bağışı hakkında bilgilendirdi. 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanesinin poliklinik servislerinin bulunduğu kata stant kuruldu. Hastaneye gelen hasta ve yakınlarına broşürler dağıtıldı. Bağış konusunda vatandaşlar bilgilendirerek, organ bağışında bulunmaya davet edildi. Ülkemizde yaklaşık 28 bin kişinin organ nakli beklediği de hatırlatılarak, bu kişilerin sağlıklarına kavuşmalarının tek yolunun organ nakli olduğuna vurgu yapıldı.

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Kaymakam Ziyaretlerini Sürdürüyor
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