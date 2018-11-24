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Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

KADIŞEHRİ Kaymakamı Fikret Dağ, köylere ve vatandaşların ikametlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

KADIŞEHRİ Kaymakamı Fikret Dağ, köylere ve vatandaşların ikametlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:54
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Kaymakam ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Dağ, Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Emre Bulut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Sağlamer ile birlikte, Halköy beldesinde ikamet eden Ömer Yıldırım isimli hastayı evinde ziyaret etti. Dağ, hastaya acil şifa temennisinde bulundu, istek ve taleplerinin bulunması halinde Kaymakamlık tarafından çözümü noktasında gereğinin yapılacağını bildirdi. Kaymakam Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Osman Yılmaz, Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Emre Bulut ile birlikte Yavuhasan Köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Musa Öztürk ve ailesini evinde ziyaret etti. Kaymakam Dağ, gazi ve yakınlarının taleplerini dinledi. 

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Kaymakam Ziyaretlerini Sürdürüyor
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