Kaymakam ziyaret etti

Kaymakam Hacıismailoğlu, Gülpınar Köyünde aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyarete, Köy Muhtar Vekili Hanefi Altuntaş, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Gençaslan da hazır bulundu. Kaymakam Hacıismailoğlu, ziyaretlerinde ailelerin dilek ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren aile fertleri Kaymakam Hacıismailoğlu'na teşekkür etti.