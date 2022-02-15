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Kaymakam vekillerinden ziyaret

Yozgat’ın Aydıncık, Çandır ve Kadışehri ilçelerinde, Mustafa Turan, Tugay Cingirt ve Yunus Polat Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.

15 Şubat 2022 Salı 00:53
Kaymakam vekillerinden ziyaret

Kaymakam Vekilleri, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Vali Polat da kaymakamların yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•

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