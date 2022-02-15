Kaymakam vekillerinden ziyaret

Kaymakam Vekilleri, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Vali Polat da kaymakamların yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•
15 Şubat 2022 Salı 00:53
Yozgat’ın Aydıncık, Çandır ve Kadışehri ilçelerinde, Mustafa Turan, Tugay Cingirt ve Yunus Polat Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.
Kaymakam Vekilleri, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Vali Polat da kaymakamların yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•