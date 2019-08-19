Kaymakam veda etti

Kaymakam Çakır, Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman’ın Başyayla İlçesine atandı. Kaymakam Çakır, Çekerek Tevhid Cami çıkışında cemaatle vedalaştı, ardından da ilçe esnafını ziyaret edip, veda etti. Kaymakam Evren Çakır, Ankara'da Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra 1 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan müşterek kararname ile Çekerek ilçesine atanmıştı. Kaymakam Çakır, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Anabilim dalında yüksek lisans öğrenimi gördü.