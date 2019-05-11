Kaymakam veda etti

Kaymakam Kılınç, Konya Yalıhöyük ilçesine geçici görevle görevlendirildi. Bakanlık onayı ile görev yeri değiştirilen Kaymakam Kılınç’ın veda yemeği, Şehit Aileleri ve Muhtarlar ile Daire Amirlerine verilen iftar yemeği ile birleştirildi. Programa Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bostancı, Savcı Şafak Uludağ, Hakim Birkan Fırat Afşar da katıldı. Kaymakam Kılınç, dün sabah ise Ağaçlandırma çalışmalarına katılıp, fidan dikimi yaptı, Cuma Namazı sonrasında da ilçeden ayrıldı.