Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92763
ALTIN
254.949
DOLAR
6.5908
STERLİN
8.5245
EURO
7.6601

Kaymakam veda etti

ERZURUM Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri onuruna, Kadışehri Belediyesi sosyal tesislerinde veda yemeği verildi.

Kaymakam veda etti

ERZURUM Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri onuruna, Kadışehri Belediyesi sosyal tesislerinde veda yemeği verildi.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
14 Okunma
Kaymakam veda etti

Yemeğe Ordueri ile birlikte Belediye Başkanı Davut Karadavut ve daire müdürleri de katıldı. Ordueri, ‘’Burada görev yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duydum. Bizler Kamu çalışanıyız. Nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Görev yaptığımız süre içerisinde hep birlikte bir şeyler yapma gayreti içinde olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek Kaymakam arkadaşımızla da uyum içinde çalışacaksınız biliyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim’' dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İyi durumdayız
İyi durumdayız
Akılcı İlaç Standı
Akılcı İlaç Standı
600 kişi istihdam edilecek
600 kişi istihdam edilecek
Yozgat’ta toplanacaklar
Yozgat’ta toplanacaklar
Verim şart
Verim şart
YUVA SAYISI ARTTI
YUVA SAYISI ARTTI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim