Kaymakam veda etti

Yemeğe Ordueri ile birlikte Belediye Başkanı Davut Karadavut ve daire müdürleri de katıldı. Ordueri, ‘’Burada görev yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duydum. Bizler Kamu çalışanıyız. Nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Görev yaptığımız süre içerisinde hep birlikte bir şeyler yapma gayreti içinde olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek Kaymakam arkadaşımızla da uyum içinde çalışacaksınız biliyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim’' dedi.