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Kaymakam uğurlandı

YERKÖY ilçesine atanan Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, ilçeden ayrıldı. 4 yıldır Karapınar'da hizmet veren Kaymakam Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy'u makamlarında ziyaret ederek veda etti.

Kaymakam uğurlandı

YERKÖY ilçesine atanan Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, ilçeden ayrıldı. 4 yıldır Karapınar'da hizmet veren Kaymakam Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy'u makamlarında ziyaret ederek veda etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Kaymakam uğurlandı

Karaca Başkan Yaka'yı ziyaretinde, "Severek hizmette bulunduğum Karapınar'da güzel dostluklar edindim. Tayinimiz Ülkemizin bir başka ilçesine çıktı. Artık hizmetimize orada devam edeceğiz. 4 yıl boyunca devlet millet işbirliği ile güzel çalışmalar yürüttük. Hepinizden Allah razı olsun. Büyük destek verdiniz. Karapınar benim ikinci memleketim oldu" dedi. Yerköy ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Karaca, 1975 yılında Hatay’ın Dörtyol İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 2001 yılında Kocaeli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ankara/Evren, Çankırı/Atkaracalar, Adana/Yumurtalık’ta Kaymakam Vekilliği, Karaman/Ayrancı, Kilis/Polateli’nde Kaymakamlık, Muş ve Niğde’de Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yaz kararnamesi ile Karapınar Kaymakamlığına atanan Mustafa Karaca, son kararname ile Yerköy'e atandı. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derece İngilizce bilmektedir.

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