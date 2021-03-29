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Kaymakam tesisleri gezdi

ÇANDIR Kaymakamı Ramazan Cihangir, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan hayvancık tesislerini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Kaymakam tesisleri gezdi

Kaymakam Ramazan Cihangir, ilçedeki hayvan üretim tesislerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Kaymakam Cihangir, bereketli kazançlar dileyerek, ilçe ve ülke ekonomisine kazandırdıkları katkılardan dolayı işletme sahip ve yöneticilerine teşekkür etti. Cihangir, ‘’Devletimiz girişimci vatandaşlarımızın her zaman yanındadır’’ dedi.  Çandır ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 30,2 Milyon lira yatırım bedelli 16 projeye 15,8 Milyon lira mali destek verildi.

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Kaymakam Tesisleri Gezdi
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