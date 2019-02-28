Kaymakam sporcuları ağırladı

Ziyarette, Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Murat Açıkgöz ve dereceye giren öğrenciler yer aldı. Seçmelerde, Genç Erkekler 59 kiloda Batuhan Açıkgöz, 52 kiloda Genç Bayanlarda İrem Açıkgöz birinci oldu. 41 Kilo Yıldız Erkeklerde Muhammet Ali Üstüntaş ikinci, 37 Kilo Yıldız Bayanlarda Rümeysa Ayverdi üçüncü, 30 Kilo Küçük Erkeklerde Yunus Emre Üstüntaş ve 59 Kiloda Yıldız Bayanlarda Sıla Taş üçüncülükle yetindi. Kaymakam Yasin Özcan, başarılı sporculara hediye takdim etti ve başarılarından dolayı tebrik etti. Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerden çok çalışıp branşlarında ve okul hayatlarında başarılarının devam etmesini istedi.