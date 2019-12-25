Kaymakam sorun dinliyor

Kaymakam Çakal, köy halkının istek, talep ve şikayetlerini dinlemek üzere Hamzalı ve Arpaç Köylerini ziyaret etti. Kaymakam Çakal, düzenlediği toplantıda ise sanayi esnafının sorunlarını dinledi. Toplantıya Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Çekerek Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Dursun Dinç, Sanayi Sitesindeki esnaf katıldı. Kooperatif Başkanı Dinç ve katılımcılar, talep ve isteklerini anlattı. Önümüzdeki dönemlerde sanayi esnafının kalkınması, sanayi yönünden katma değer katacak faaliyetlerin planlaması yapıldı.