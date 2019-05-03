Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93952
ALTIN
244.093
DOLAR
5.9653
STERLİN
7.7416
EURO
6.6491

Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
76 Okunma
Kaymakam sorun dinledi

Köy halkı ile bir araya gelip, hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Kılınç, vatandaşların köyleriyle ilgili sorunlarıyla birlikte, özel isteklerini, sorunlarını da dinleyip, kaymakamlık olarak yapabileceklerin kısa sürede yapılması yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Kaymakam Kılınç,  son olarak Küçük İncirli, Cankılı ve Seydiyar köylerini ziyaret etti. Küçük incirli Köyü Muhtarı Şahin Yalçın, Cankılı Köyü Muhtarı Davut Akın ile de görüşen Kaymakam Kılınç, köylerin sorunları hakkında bilgiler aldı. 
Kılınç, Yalıhüyük’e görevlendirildi
ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç’ın Konya’nın Yalıhüyük ilçesine görevlendirildiği öğrenildi. Göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı çalışmalar ile halkın yoğun sevgisini kazanan, sürekli halkın içinde olan Kaymakam Kılınç’ın ilçeden ayrılacak olması Şefaatli halkını üzdü. Kaymakam Deniz Kılınç, 31 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şefaatli Kaymakamı olarak görevine başlamıştı. Kılınç’ın geçici olarak görevlendirdiği haberi sosyal medya hesaplarında yer aldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ramazan alışverişi başladı
Ramazan alışverişi başladı
Hemşerimiz Kazakistan Meclisi’nde
Hemşerimiz Kazakistan Meclisi’nde
Uçurtma Şenliği
Uçurtma Şenliği
MAZiDE KALDI!
MAZiDE KALDI!
Denetimler artırılıyor
Denetimler artırılıyor
KOP destek verecek
KOP destek verecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim