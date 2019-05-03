Kaymakam sorun dinledi

Köy halkı ile bir araya gelip, hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Kılınç, vatandaşların köyleriyle ilgili sorunlarıyla birlikte, özel isteklerini, sorunlarını da dinleyip, kaymakamlık olarak yapabileceklerin kısa sürede yapılması yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Kaymakam Kılınç, son olarak Küçük İncirli, Cankılı ve Seydiyar köylerini ziyaret etti. Küçük incirli Köyü Muhtarı Şahin Yalçın, Cankılı Köyü Muhtarı Davut Akın ile de görüşen Kaymakam Kılınç, köylerin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Kılınç, Yalıhüyük’e görevlendirildi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç’ın Konya’nın Yalıhüyük ilçesine görevlendirildiği öğrenildi. Göreve geldiği günden bu tarafa yaptığı çalışmalar ile halkın yoğun sevgisini kazanan, sürekli halkın içinde olan Kaymakam Kılınç’ın ilçeden ayrılacak olması Şefaatli halkını üzdü. Kaymakam Deniz Kılınç, 31 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şefaatli Kaymakamı olarak görevine başlamıştı. Kılınç’ın geçici olarak görevlendirdiği haberi sosyal medya hesaplarında yer aldı.