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Kaymakam sorun dinledi

SORGUN Kaymakamı Mustafa Altınpınar, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam sorun dinledi

SORGUN Kaymakamı Mustafa Altınpınar, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Kaymakam sorun dinledi

Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Müftüsü Hasan Görer ile birlikte Ocaklı köyünü ziyaret eden Kaymakam Altınpınar, halkın sorunlarını dinledi.

Vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yapıldığını belirten Altınpınar, bu tür ziyaretlerin sorunların yerinde görülmesi ve çözümü açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Altınpınar, "Genel olarak köylerimizin sorunları birbirine benzer. Ancak bu sorunların yerinde görülmesi, sorunların çözümünün ivediliği açısından önemlidir. Bizler de ayda birkaç gün köylerimizi ziyaret ediyor ve sorunları tespit ediyoruz" diye konuştu.

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