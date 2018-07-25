Kaymakam sorun dinledi

Kaymakam Aydın, ilçede faaliyetini sürdüren Market, Kuaför, Lokanta, Eczane gibi farklı sektörlerdeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını, taleplerini dinledi. Kaymakam Aydın, ‘’Herhangi bir konuda bizlere iletmek istediğiniz sorun ya da bir talebiniz varsa sizleri dinlemek üzere buradayız. Taleplerinize yasalar ve imkânlar çerçevesinde çözüm üretilmesi ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması için gereken yapılacaktır" dedi.

Ziyaretlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade eden Kaymakam Aydın, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.