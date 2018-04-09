Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655

Kaymakam Sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Yücel Erdem, Yaylapınar Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Sorun dinledi

ŞEFAATLİ Kaymakamı Yücel Erdem, Yaylapınar Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
2 Okunma
Kaymakam Sorun dinledi

Toplantıya Kaymakam Erdem ile birlikte Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarı ve Mahalle Halkı katıldı. Toplantıya katılanlar, söz alarak mahallenin sorunlarını dile getirdi. Daire Müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Erdem, sorunlar, çözüm yolları hakkında özet bilgiler vererek, takibi gereken konuları not aldırdı. Toplantıda ilçeden geçmekte olan ve mahalleleri bölen tren yolu bölgesine alt veya üst geçit yapılması talebi gündeme getirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
KIRSALA SICAK ASFALT
KIRSALA SICAK ASFALT
Yurdum Evim projesi
Yurdum Evim projesi
Folklor eğitimi
Folklor eğitimi
TSO’da Çelik dönemi
TSO’da Çelik dönemi
Bahadın’a örnek bahçe
Bahadın’a örnek bahçe

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim