Kaymakam Sorun dinledi

Toplantıya Kaymakam Erdem ile birlikte Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarı ve Mahalle Halkı katıldı. Toplantıya katılanlar, söz alarak mahallenin sorunlarını dile getirdi. Daire Müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Erdem, sorunlar, çözüm yolları hakkında özet bilgiler vererek, takibi gereken konuları not aldırdı. Toplantıda ilçeden geçmekte olan ve mahalleleri bölen tren yolu bölgesine alt veya üst geçit yapılması talebi gündeme getirildi.