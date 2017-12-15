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-Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Yücel Erdem, Küçük Sanayi Sitesi’ne giderek esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

-Kaymakam sorun dinledi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Yücel Erdem, Küçük Sanayi Sitesi’ne giderek esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Kaymakam sorun dinledi

Önceki yıl kış öncesinde 200 bin metrekare üzerinde kilitli parke çalışması yapılan ilçede Küçük Sanayi Sitesi’nin iç yolları da düzenlendi.
Kaymakam Erdem, esnaf ziyaretinde sanayicilerin sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı.
Küçük esnafın bedenen çalışarak, üretime ve ekonomiye katkı sağladığını belirten Kaymakam Erdem, köylere yönelik yaptıkları ziyaretlerin yanında fırsat buldukça meslek sahipleriyle de bir araya gelme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

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