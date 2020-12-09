Kaymakam serayı gezdi

SARIKAYA ilçesine bağlı Karayakup Beldesinde Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu bahçesinde kurulan ‘Organik Tarım Atölyesi’ ilgi görüyor. Öğrencilerin tarımsal faaliyetleri uygulamalı olarak görebilmelerine yönelik tesis edilen sera tesislerini gezen Kaymakam Selami Işık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Işık, Karayakup Belediye Başkanı Dursel Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ile birlikte, Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumunu ziyaret etti. Kaymakam Işık, Okul Müdürü Ali Kemal Kavasçınar’ın öğretmenlerle birlikte uygulamaya koyduğu tarım atölyesini gezdi. Kaymakam Işık, oluşturulan atölyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atölyenin geliştirilmesi adına tavsiyelerde bulundu. Işık, okula gerekli desteği vereceklerini belirterek, yapılan uygulama çalışmasında başarı dileğinde bulundu.