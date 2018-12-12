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Kaymakam oy kullandı

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış, adından söz ettiren Yozgatlılar arasından yılın En’lerini seçecek.

Kaymakam oy kullandı

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış, adından söz ettiren Yozgatlılar arasından yılın En’lerini seçecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Kaymakam oy kullandı

Bu etkinlik kapsamında Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan’ı ziyaret eden Yozgat AYÇ Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, öğrencilerle birlikte yapacakları etkinlik hakkında bilgi verdi. Okul olarak yaptıkları işin en iyisini yapma gayreti içinde oldukların vurgulayan Yaşar, "Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin sadece okuluna ve eğitime odaklı bireyler olmasını istemedik. Öğrencilerimiz kendi yaşadığı çevrede ve ülkemizde spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel saygı alanlarında öğrenci grupları oluşturduk. Konu başlıkları ve kişiler, gruplar, aday olarak öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarıldı. Bizler söz konusu bu proje ile kendi alanında öne çıkmış, farkındalık oluşturmuş kişiler ile halkımız arasında köprü oluşturmaya karar verdik" dedi.
Kaymakam Yasin Özcan, AYÇ okullarının faaliyetlerinden ve ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
 

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