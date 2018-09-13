Kaymakam öğrencilerle buluştu

Ziyarette Kaymakam Aydın, ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran ve uyum eğitimine katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrenciler ile sohbet eden Aydın, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi. Öğretmenlerin seminer çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Millli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilerin akademik başarı kadar değerine sahip çıkan, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, kendine güvenen ve kendi yeteneklerini tanıyan, yeni fikirler üreten bağımsız bireyler olabilmeleri için, derslerde onlara değerli olduklarını hissedici, yenilikçi eğitim teknik ve metotlarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu. Bozdağ, öğretmenlere yeni dönemde çok iş düştüğünü, heyecanı ve motivasyonu kaybetmeden geleceğin nesilleri sağlıklı yetiştirebilmenin gayreti içerisinde olunması gerekliliğini vurguladı. Öğretmen öğretirken öğrenen, öğretirken gelişen ve gençleşen bir birey olduğunun altını çizen Bozdağ, eğitim camiamızdan projeli, dinamik ve dünden daha iyi bir eğitim öğretim yapmalarını, samimiyetle çalışmalarını beklediğini kaydetti.