Kaymakam muhtarlarla tanıştı

Sarızeybek Kültür Merkezindeki toplantıda konuşan Özcan, muhtarların devletin sıcak yüzü, halkla temasın başladığı ilk nokta olduğunu söyledi. Muhtarların birçok sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Özcan, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde uyum içerisinde mahalle ve köy halkına en iyi hizmetin götürülmesi için omuz omuza çalışacağız. Halkımız hizmetlerin en iyisine layık" dedi. Özcan, geçmiş dönemde görev yapan muhtarlara teşekkür etti, göreve başlayan muhtarlara da başarı diledi.