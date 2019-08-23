Kaymakam muhtarlarla buluştu

Kaymakam Çakır, Karaman İli Başyayla İlçesine atandı. Bu nedenle Çekerek ilçesinde görev yapan Köy ve Mahalle Muhtarları veda yemeği organize etti. Veda yemeğinde, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları hazır bulundu. Kaymakam Çakır, veda yemeğine katılanlarla tokalaşıp, veda etti.

