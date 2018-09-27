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Kaymakam köyleri ziyaret etti

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürdü.

Kaymakam köyleri ziyaret etti

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürdü.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kaymakam köyleri ziyaret etti

Kaymakam Kılınç, ilçeye bağlı Kabakini, GülistanSarıkent Köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kılınç, Gülistan Köyünde devam eden kanalizasyon yapım işini yerinde inceledi, bilgi aldı. Kılınç, Sarıkent Köyü ziyaretinde köyde hayvancılık yapan vatandaşların sorun ve dertlerini dinledi. Kaymakam Kılınç, Yozgat-Kayseri Atatürk Anayolundan İlçe Merkezi güzergahına doğru yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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