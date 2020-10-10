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Kaymakam köylerde sorun dinliyor

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte köy ziyaretlerine başlayarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:30
Kaymakam köylerde sorun dinliyor

ŞEFAATLİ Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte vatandaşların sorunlarını dinlemek, iletilen sorunları yerinde görmek amacıyla köy ziyaretlerine başladı. Kaymakam Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Emre Atahan, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Gençaslan ile birlikte Hamzalı Köyünü ziyaret etti. Kaymakam Günlü, vatandaşlar ile sohbet ederek, sorunları hakkında bilgi edindi, iletilen sorunlarla ilgili incelemelerde bulundu. Köylerdeki sorunların giderilmesi için muhtarlar ve kurum amirlerine talimatlar veren Kaymakam Günlü, vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan ziyarette Hamzalı köyü Muhtarı Ayhan Şahin, Kaymakam Günlü’ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye etti. 

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Kaymakam Köylerde Sorun Dinliyor
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