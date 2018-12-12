Kaymakam Kılınç, ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Kılınç, düzenli olarak yaptığı hane ziyaretleri kapsamında, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden aileyi ziyaret etti. Aile fertleriyle yakından ilgilenip, dilek ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kılınç, ‘’Devletin temsilcileri olarak, kendilerinin yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız’’ dedi.

Kaymakam Deniz Kılınç, Kabacaoğlu Köyünde ikamet eden ve bir süre önce eşini kaybeden Gazi Sıddık Erbaş’ı da ziyaret etti.