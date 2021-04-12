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Kaymakam Kemal Bey anıldı

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1922 yılında ‘Milli Şehit’ ilan edilen Kemal Bey, ölümünün 102. Yılında görev yaptığı Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde törenle anıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:03
Kaymakam Kemal Bey anıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam olarak görev yaparken yaşanılan tehcir sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle 1917 yılında görevden alınıp, daha sonra da idam edilen, 14 Ekim 1922 yılında da bakanlar kurulu kararı ile ‘Milli Şehit’ olarak ilan edilen Kaymakam Kemal bey, görev yaptığı Boğazlıyan’da anıldı. Kaymakam Mehmet Kemal Bey’in, ölümünün 102. yıl dönümü nedeniyle Boğazlıyan ilçesinde tören düzenlendi. Kaymakamlık girişindeki anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Fatih Gülnar, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kaymakam Fatih Gülnar, Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey'in anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Boğazlıyan Kaymakamlığı Kaymakam Kemal Bey anıtı yanına fidan dikimi gerçekleştirildi. 
KAYMAKAM KEMAL BEY KİMDİR?
I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında Yozgat mutasarrıfı ve Boğazlıyan kaymakamı olarak görev yapan Mehmed Kemal Bey, 1 Mart 1884 tarihinde Beyrut/Lübnan doğdu.  Kemal Bey, 13 Haziran 1917 bu görevini ifa ederken Boğazlıyan Kaymakamlığı’nda bulunduğu sırada tehcir sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği İdare Kurulunun Lüzumu Muhakemesi kararı ile görevden alınarak, azledildi. Konya’da yargılandı, İstinaf Mahkemesinin kararı ile aklanarak azil kararı kaldırıldı. Tarım Müfettişi olarak görevlendirdi. Görevini yaparken Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararı ile aynı konuda hiçbir gerekçe gösterilmeden yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 da gözaltına alındı. 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirildi. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mustafa Paşa’nın başkanlığındaki Harp Divanında yargılandı. Kemal Bey, bu mahkemenin kararı ile 10 Nisan 1919 günü bir akşamüstü saat: 17.20’de Beyazıt Meydanı’nda idam edildi. Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde ise ’Milli Şehit’ ilan edildi. •HABER MERKEZİ• 

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Kaymakam Kemal Bey Anıldı
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