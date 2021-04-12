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Kaymakam Işık, yalnız bırakmadı

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Selami Işık, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilâtının kuruluşunun 176. Yıl dönümü kapsamında, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:30
Kaymakam Işık, yalnız bırakmadı

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet mensubu personelle bir araya gelen Kaymakam Işık, ‘’Gece gündüz demeden canımızı, malımızı, güvenliğimizi ve yaşadığımız ilçemizin huzurunu emanet ettiğimiz polislerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, 10 Nisan Polis Haftasını tebrik ederim’’ dedi. Işık, görevleri başında Şehit olan polislerimizi de rahmetle andı, kahraman gazilere, görevi başındaki tüm emniyet personeline sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diledi. Emniyet Müdürü Murat Kundakçı da, Kaymakam Işık ve beraberindeki kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı çok memnun ve mutlu olduklarını ifade etti. Böyle günlerde hatırlanmanın çok güzel olduğunu dile getiren Kundakçı, hatırlandıkları için de emniyet teşkilatı adına teşekkürlerini sundu.

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Kaymakam IşıkYalnız Bırakmadı
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