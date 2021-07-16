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Kaymakam incelemelerde bulundu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam İrem Baha Yağan köy ziyaretlerini sürdürüyor.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:40
Kaymakam incelemelerde bulundu

Kaymakam Yağan, Hacıfakılı-Beyazıt Kaçağı Köyünde bir dizi incelemede bulundu. Köy Muhtarı Serdal Tekin’den bilgiler alan Kaymakam Yağan, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek yapılacak çalışmaları belirledi. Daha sonra miniklerin davetini geri çevirmeyerek Yaz Kur’an Kursunda okuyan öğrencileri ziyaret eeden Kaymakam Yağan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Yağan, dini eğitim almak isteyen çocuklar için böyle bir fırsatın oluşturulmasının güzel olduğunu belirterek, Kurs Öğrencilerine İlçe Müftülüğünden temin edilen Elif- Ba cüzlerini hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Incelemelerde Bulundu
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