Kaymakam görevine başladı

Akdağmadeni ilçesine atanan, Denizli’nin Bekilli Kaymakamlığı görevini yürüten İrem Baha Yağan görevine törenle başladı. Kurum Müdürleri ile kısa bir toplantı yapan Kaymakam İrem Baha Yağan, ‘’Yapacağımız görev süresince, kanunlar çerçevesinde, Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlarımızla birlikte istişare içerisinde Akdağmadeni için çalışıp, her gönle hitap edeceğiz” dedi. Tüm mesai arkadaşlarıyla, yerel yöneticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı iş birliği, koordinasyon anlayışı içerisinde çalışacaklarını belirten Yağan, İlçeyi daha güzel hale getirmek yönündeki çalışmaların öncelikli olacağının altını çizdi. Yağan, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder, desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu. •Ahmet Ayverdi•