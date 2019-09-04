Kaymakam göreve başladı

Kaymakam Kaplay, daha önce Saraykent ilçesinde görev yaptığını, bu nedenle Akdağmadeni ilçesini çok iyi tanıdığını hatırlattı. Kaymakam Kaplay, ‘Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Akdağmadeni’nde göreve başlarken, hizmet etme fırsatına sahip olmanın onur ve mutluluğu içerisinde tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum’ dedi.

Kaymakam Kaplay, kaymakamlık görevini ifa edeceği süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil, tarafsız bir şekilde en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağının altını çizdi. Kaymakam Kaplay, mesajında, ‘Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ilçe basın mensubu arkadaşlarımız ile bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği, koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi, daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmalar önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür eder, desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım İlçemizde ve gurbette yaşayan tüm Akdağmadenli hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum’ ifadelerini kullandı.