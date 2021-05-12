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Kaymakam elleriyle besledi

TAM kapanma sürecinde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmaması için Yozgat il gelenide kaymakamlıklar, belediyeler ve gönüllü kuruluşlar tarafından yemleme, mama ve yiyecek bırakma çalışmaları devam ediyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:29
Kaymakam elleriyle besledi

Çandır ilçesinde gönüllüler ile birlikte güvenlik birimi personeli tarafından ilçenin belirli bölgelerine yiyecek, mamam ve yem bırakıldı. Yemleme ve yiyecek bırakma çalışmalarına Kaymakam Ramazan Cihangir de katıldı. Kaymakam Cihangir, sokak hayvanlarını sevdi, yiyecek, içecek bıraktı. Cihangir, ‘’Tam kapanma sürecinde ilçemizde can dostlarımızı besliyoruz. Dostlarımıza mama desteği sağlayan Sayın Valimiz Ziya Polat’a ve mamaları dostlarımıza buluşturan personelimize teşekkürlerimizi sunarız. Gözünüz arkada kalmasın, dostlarımız bize emanet’’ dedi. 

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Kaymakam Elleriyle Besledi
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