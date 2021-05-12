Kaymakam elleriyle besledi

Çandır ilçesinde gönüllüler ile birlikte güvenlik birimi personeli tarafından ilçenin belirli bölgelerine yiyecek, mamam ve yem bırakıldı. Yemleme ve yiyecek bırakma çalışmalarına Kaymakam Ramazan Cihangir de katıldı. Kaymakam Cihangir, sokak hayvanlarını sevdi, yiyecek, içecek bıraktı. Cihangir, ‘’Tam kapanma sürecinde ilçemizde can dostlarımızı besliyoruz. Dostlarımıza mama desteği sağlayan Sayın Valimiz Ziya Polat’a ve mamaları dostlarımıza buluşturan personelimize teşekkürlerimizi sunarız. Gözünüz arkada kalmasın, dostlarımız bize emanet’’ dedi.