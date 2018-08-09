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Kaymakam denetleme yaptı

AYDINCIK ilçesindeki köy yollarında devam eden çalışmaları yakın takibe alan Kaymakam Yavuz Akyol, denetlemelerde bulundu.

Kaymakam denetleme yaptı

AYDINCIK ilçesindeki köy yollarında devam eden çalışmaları yakın takibe alan Kaymakam Yavuz Akyol, denetlemelerde bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Kaymakam denetleme yaptı

2018 yılı yatırım programında yer alan köylerdeki çalışmaları denetleyen Kaymakam Akyol’a İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Tekçam, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür vekili Şakir Erdoğan da eşlik etti. İlçe genelinde yapılan Köy ve Mahalle yolları, Kazankaya’da yapımı devam eden park, Kocabekiroğlu Köyü giriş-çıkışında bulunan köprü inşaatlarını inceleyen Kaymakam Akyol, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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