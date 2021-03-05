Kaymakam denetledi, sohbet etti

Kaymakam Cihangir, Çandır Devlet Hastanesini ziyarette ederek, genel durumu hakkında bilgi aldı. Cihangir, kontrollü normalleşme sürecinde açılan çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, maske ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Anaokulu, Şehit Halim Altay İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Cihangir, eğitim öğretime açılan okullarda miniklerin sevincini paylaşarak maske, mesafe, temizlik konusunda bilgilendirmede bulundu.