Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1538
ALTIN
411.721
DOLAR
7.5397
STERLİN
10.4716
EURO
9.0133
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

Kaymakam denetledi, sohbet etti

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Ramazan Cihangir, Devlet Hastanesi ve bazı okullarda incelemelerde bulundu, yeniden açılan işletmelerde vatandaşlarla sohbet etti.

05 Mart 2021 Cuma 00:12
Kaymakam denetledi, sohbet etti

Kaymakam Cihangir, Çandır Devlet Hastanesini ziyarette ederek, genel durumu hakkında bilgi aldı. Cihangir, kontrollü normalleşme sürecinde açılan çay ocaklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, maske ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Anaokulu, Şehit Halim Altay İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Cihangir,  eğitim öğretime açılan okullarda miniklerin sevincini paylaşarak maske, mesafe, temizlik konusunda bilgilendirmede bulundu.  

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam DenetlediSohbet Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
COViT19 DENETiMi
COViT19 DENETiMi
Besiciliğe destek
Besiciliğe destek
Başer’den ziyaret
Başer’den ziyaret
Yozgat’ı tanıtacaklar
Yozgat’ı tanıtacaklar
Şehitlere vefa
Şehitlere vefa
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim