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Kaymakam denetledi

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, ilçe yöneticileriyle birlikte okul pansiyonlarını ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam denetledi

ÇANDIR ilçesinde Kaymakam Murat Yayabaşı, ilçe yöneticileriyle birlikte okul pansiyonlarını ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Kaymakam denetledi

Kaymakam Yayabaşı’na Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Sevi eşlik etti. İlçe yöneticileri Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul ve Pansiyonu ziyaret etti. Yapılan çalışmaları inceleyip, bilgi alan kaymakam Yayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte, eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle iletişim içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretine sınıfları gezerek devam etti. 

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Kaymakam Denetledi
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