Kaymakam denetledi

Kaymakam Yayabaşı’na Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Sevi eşlik etti. İlçe yöneticileri Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul ve Pansiyonu ziyaret etti. Yapılan çalışmaları inceleyip, bilgi alan kaymakam Yayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte, eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle iletişim içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretine sınıfları gezerek devam etti.