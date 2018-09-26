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Kaymakam denetledi

ŞEFAATLİ ilçesinde bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürdü.

Kaymakam denetledi

ŞEFAATLİ ilçesinde bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Deniz Kılınç, köy ziyaretlerini sürdürdü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Kaymakam denetledi

Kaymakam Kılınç, Çaydoğan Köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Yapımı devam eden Çaydoğan Köyü içme suyu deposu yapım işini yerinde inceledi. Bu arada Yozgat İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında, köylerde çocuk oyun parkı proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların, sosyal imkanlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla yapılan Çocuk Oyun Parkı Projesi ile ilgili çalışmalar Şefaatli ilçesine bağlı köylerde tamamlandı.

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:08
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