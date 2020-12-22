Kaymakam denetledi

Kaymakam Balkanlıoğlu, Kuşsaray ve Bakırboğazı Köylerini ziyaret etti. İl Genel Meclis Üyesi Hamdi Gök ve Adem Kızılok ile birlikte köyleri gezen Kaymakam Balkanlıoğlu, köylülerden de bilgi aldı, sorunlarını dinledi. Kaymakam Bakanlıoğlu, 2020 yılı Köydes programı kapsamında Aydıncık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılan Kuşsaray ve Bakırboğazı köylerindeki kilitli parke taşı yapımını denetledikten sonra, köy muhtarlarından çalışmalarla ilgili sorun olup, olmadığı konusunda da fikir alışverişinde bulundu. •Seyfettin Sağlam