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Kaymakam denetledi

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

01 Aralık 2020 Salı 00:22
Kaymakam denetledi

Kaymakam Günlü, korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda ilçe esnafını ziyarette bulundu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Günlü, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde sosyal mesafe, temizlik ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri, işyerlerinde, dışarıda hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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Kaymakam Denetledi
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