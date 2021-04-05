Kaymakam denetim yaptı

Yol Kontrol Uygulamasına katılan Kaymakam Gülnar, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi, Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Fatih Gülnar, Sırçalı Beldesinde Şehit İdris Öztürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Covid19 hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Gülnar, okul müdürleri ile okulları yerinde inceledi, durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Fatih Gülnar, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kurum müdürleri ile birlikte ‘Tematik Denetimi’ kapsamında denetimlere katıldı. Esnafa Covid19 önlemleri, Maske, Mesafe ve oturma düzenleri hakkında bilgi verildi, göstermiş oldukları hassasiyet için ilçe esnafına teşekkür edildi.