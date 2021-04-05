Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
454.960
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.3123
EURO
9.6048

Kaymakam denetim yaptı

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam Fatih Gülnar çeşitli denetimlerde bulundu. Kaymakam Gülnar, Yenipazar Beldesi Jandarma Karakolu Yol Arama ve Kontrol Noktasını ziyaret etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:55
Kaymakam denetim yaptı

Yol Kontrol Uygulamasına katılan Kaymakam Gülnar, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi, Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Fatih Gülnar, Sırçalı Beldesinde Şehit İdris Öztürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Covid19 hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Gülnar, okul müdürleri ile okulları yerinde inceledi, durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Fatih Gülnar, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kurum müdürleri ile birlikte ‘Tematik Denetimi’ kapsamında denetimlere katıldı. Esnafa Covid19 önlemleri, Maske, Mesafe ve oturma düzenleri hakkında bilgi verildi, göstermiş oldukları hassasiyet için ilçe esnafına teşekkür edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Denetim Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’A 77 MiLYON LiRA DESTEK
YOZGAT’A 77 MiLYON LiRA DESTEK
YOZGAT’IN TEK MAViSi
YOZGAT’IN TEK MAViSi
Ankara’ya çıkartma yaptılar
Ankara’ya çıkartma yaptılar
KANSER TARAMASI YAPTIRIN!
KANSER TARAMASI YAPTIRIN!
Kansere karşı mücadele şart
Kansere karşı mücadele şart
Kadınlar atağa geçti
Kadınlar atağa geçti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim