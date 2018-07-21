Kaymakam boş durmuyor

Kaymakam Emine Dilce, muhtarlarla bir araya gelip, köylerin altyapı konularındaki sorunları hakkında bilgi edindi. Toplantıya kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı. Kaymakam Dilce, kadınlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Kaymakam Dilce, sorunların el birliği ile aşılacağını söyledi. Kaymakam Dilce, yaptığı toplantıların ardından ilçeye bağlı köylerde devam eden çalışmaları denetledi. Kuzayca Köyü, Temlik Köyü ve İbrahimhacılı Köyünde yapımı devam eden yol ve kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Dilce, çalışmalar hakkında yetkililerde bilgi edindi.