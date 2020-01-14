Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120249
ALTIN
291.234
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6240
EURO
6.5306

Kaymakam Beldeyi gezdi

ÇEKEREK Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Özükavak Beldesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Beldeyi gezdi

ÇEKEREK Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Özükavak Beldesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

14 Ocak 2020 Salı 03:07
Kaymakam Beldeyi gezdi

Kaymakam Çakal, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ı makamında ziyaret etti, beldede yürütülen çalışmalar, yapılması planlanan yatırımlar konusunda bilgi aldı. Kaymakam Çakal, beldede yapılması öngörülen süt toplama merkezi ve ‘Özükavak Bulguru’ adıyla yörede yapılan bulgura patent tescilinin yapılması, bulgurun paketleme tesisinin kurulumuyla ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Çakal, yapılacak çalışmalar konusunda gerekli desteği her zaman vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kaymakam Çakal, okul ziyaretinde de bulunup, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek, taleplerini aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakam Beldeyi Gezdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
Kanser Hastalarına Moral
Kanser Hastalarına Moral
Şehit Aileleri unutulmadı
Şehit Aileleri unutulmadı
Belediyeden Sera Tesisi
Belediyeden Sera Tesisi
SAZ USTASI OLDU
SAZ USTASI OLDU
Görev değişimi
Görev değişimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim