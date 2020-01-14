Kaymakam Beldeyi gezdi

Kaymakam Çakal, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ı makamında ziyaret etti, beldede yürütülen çalışmalar, yapılması planlanan yatırımlar konusunda bilgi aldı. Kaymakam Çakal, beldede yapılması öngörülen süt toplama merkezi ve ‘Özükavak Bulguru’ adıyla yörede yapılan bulgura patent tescilinin yapılması, bulgurun paketleme tesisinin kurulumuyla ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Çakal, yapılacak çalışmalar konusunda gerekli desteği her zaman vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kaymakam Çakal, okul ziyaretinde de bulunup, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek, taleplerini aldı.