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Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan ikinci üniversite kayıtlarının 15 Ekim’e kadar devam edeceği açıklandı.

18 Eylül 2020 Cuma 00:51
Kayıtlar devam ediyor

ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ‘İkinci Üniversite’ programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ekim tarihine kadar çevrimiçi internet ortamında yapılmaya devam edecek. İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabildiği kaydedildi. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, ‘Anadolum eKampüs’ Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci Üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor. İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere ‘ikinciuniversite.anadolu.edu.tr’ web adresinden erişilebilir.

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