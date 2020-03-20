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YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, çiftçilerin 2020 yılı Tarımsal Desteklerinden faydalanabilmeleri için, üretim sezonunda daha önce kayıtlı olan üretimini yapacakları ürünleri ÇKS’de güncellemeleri, kaydı olmayanların ise yeni kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

20 Mart 2020 Cuma 03:19
Kayıtlar başladı

Özkaya, ‘’Korona virüs tedbirleri kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları E-Devlet üzerinden ya da çiftçilere hizmet veren https//eciftci.tarbil.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Çiftçilerimiz başvuru evraklarını ise 30 Haziran tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edebilirler’’ dedi. Özkaya, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve 2020 yılı Bitkisel Üretim Desteklerinden faydalanabilmeleri için en geç 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini anlattı. 

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