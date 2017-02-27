Kayıtdışı önlenecek!

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bölgede kayıtlı istihdam kültürünü geliştirip yaygınlaştırarak kayıt dışı istihdamı azaltmak, Yozgat’ta faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı istihdam kapasitesini artırmak, kayıtlı istihdamın başarılı bir şekilde uygulandığı illerle işbirliği yapmak, kayıtlı istihdamın yüksek olduğu ülkeleri inceleyerek model oluşturmak ve uygulamaya dönük politikalar belirlemek amacıyla yürütülen proje kapsamında, oyuncu Hakan Özgenç, kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarını tek kişilik tiyatro gösterimi şeklinde anlatarak, öğrencilere kayıtlı istihdam edilmenin önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, insanların haklarının korunması kanunla teminat altına alındığını belirterek; “Kanunla teminat altına alınabilmesi için kanunun kapsamı içerisine girmek gerekir. İnsanlar hem kendi haklarını hem başkalarının haklarını ahlaki değerler ölçüsünde yerine getirmek üzere gayret ederler. Ahlaki değerler itibari ile insanlar hayatlarını tanzim ederler ve diğer insanlara karşı bu davranışı gösterirlerse hukuk var olmakla beraber hukukun yaptırımına ihtiyaç kalmaz. Ancak ne var ki her zaman ve herkes bazen ihmalden bazen kasıtlı olarak bu değerlere uymadıkları için hukukun devreye girmesi kaçınılmaz olur” dedi.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomide ülkemiz ve insanımız zarar görmesin diye hukuki olarak da takibinin sağlanması yollarının arandığına dikkat çeken Karacabey; “ Bugün arkadaşlar kayıt dışı istihdamın hukuki açıdan nasıl değerlendirildiğini ve hangi çalışmalar yapıldığını anlattılar. İnsanlar, bazen başkalarının haklarını eksik vermekle kendilerinin ekonomik olarak kalkınacağını zannederler veya bunu kar olarak addedebilirler. Sosyal bütünlüğümüzü sağlayamıyor ve sosyal olarak huzur içerisinde yaşayamıyorsak kazandığımız fazla paranın hiç kimse için getirdiği artı bir değeri yoktur. O yüzden insanımızın para kazanmadan önce başkalarının haklarını gözetmeyi ve insana saygı duymasını öğrenmemiz gerekir. Gelecekte hem ülkemizin kalkınması hem insanımızın daha mutlu ve huzurlu yaşaması için her türlü ahlaki ve hukuki kurala uymaya gayret etmemiz gerekir.” diye konuştu.

Toplantı sonunda Dış Ticaret ile ilgili eğitim alan ve bu eğitimde başarılı olan 100 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Projeye Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü destek veriyor.