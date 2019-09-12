Kayıt Sistemi toplantısı yapıldı

Hükümet Konağını ziyaret eden Vali Çakır, Kaymakam Vekili Bekir Özen’den ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Çakır, köylerin ve mahallelerin sorunlarını dinledi. Vali Çakır, toplantıya katılan ilgili kurum müdürlerine sorunların giderilmesi, devam eden çalışmaların bir an evvel tamamlanması için talimatlarda bulundu. Toplantı sonrası Vali Çakır, esnaf ziyaretinde bulunarak ilçe halkı ile sohbet edip, birlikte çay içti.