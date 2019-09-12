Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101922
ALTIN
276.523
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0876
EURO
6.3240

Kayıt Sistemi toplantısı yapıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında Çandır ilçesini ziyaret etti.

Kayıt Sistemi toplantısı yapıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında Çandır ilçesini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Kayıt Sistemi toplantısı yapıldı

Hükümet Konağını ziyaret eden Vali Çakır, Kaymakam Vekili Bekir Özen’den ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Çakır, köylerin ve mahallelerin sorunlarını dinledi. Vali Çakır, toplantıya katılan ilgili kurum müdürlerine sorunların giderilmesi, devam eden çalışmaların bir an evvel tamamlanması için talimatlarda bulundu. Toplantı sonrası Vali Çakır, esnaf ziyaretinde bulunarak ilçe halkı ile sohbet edip, birlikte çay içti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SU HAYAT VERECEK
SU HAYAT VERECEK
Alandaki Çalışma!
Alandaki Çalışma!
Çekerek’e Rüzgar enerji santrali
Çekerek’e Rüzgar enerji santrali
Yol çalışması devam ediyor
Yol çalışması devam ediyor
Mücadeleye destek
Mücadeleye destek
Köy yoluna sıcak asfalt
Köy yoluna sıcak asfalt
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim