Kayıt dışı önlenmeli

Durusoy yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bireylerin veya işletmelerin ekonomik faaliyet ve işlemlerini kamunun denetimi dışında tutmasının en önemli nedeni vergi kaçırma veya vergiden kaçınma arzusudur. Türkiye de kayıt dışı ekonominin yüzde 50’nin altında olmadığı birçok araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir’’ dedi. Durusoy, vergiden kaçınmak için faaliyetlerini belgelendirmeyen, fatura ve fiş gibi belgelerin alınıp verilmemesi nedeni ile kayıtlara girmeyen, vergi kaydı bulunmayan bireylerin sebep olduğu kayıt dışı ekonomik faaliyetlerinde azımsanmayacak kadar yüksek olduğunun bilindiğini bildirdi. Durusoy, ‘’Gelir elde edenlerin, elde ettikleri gerçek gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kayda geçirmiyor ve bu gelirler üzerinden de ödemesi gerekenden daha az vergi veya hiç vergi ödemiyor olmalarıdır. Kayıt dışı faaliyetlerin vergi oranlarının yüksek olduğu sektörlerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileri; kamu gelirlerini azaltma, adaletsiz vergi sistemi oluşturma, haksız rekabete yol açma, hatalı istatistikler verme, kaynakları verimsiz alanlara yöneltme enflasyonun artmasına sebebiyet verme ve ahlaki değerler üzerinde yozlaşmaya sebep olmasıdır’’ ifadelerini kullandı.