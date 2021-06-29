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Kayıp koyunlar bulundu

Yozgat’ta kaybolan koyun sürüsü, Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda bulundu.

29 Haziran 2021 Salı 00:34
Kayıp koyunlar bulundu

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı Köyünde çobanlık yapan şahıs, dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak müracaatta bulundu. Vatandaşın otlatmak için araziye götürdüğü 195 küçükbaş hayvanın kaybolduğu bildirimi üzerine Jandarma harekete geçti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede ve çevre köylerde yapılan teknik inceleme ve araştırma neticesinde kaybolduğu bildirilen 195 küçükbaş hayvan aynı gün akşam saatlerinde bulundu. Süleymanlı Köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta boş arazide otlarken bulunan koyun sürüsü sahibine teslim edildi. 

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Kayıp Koyunlar Bulundu
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