Kayıp koyunlar bulundu

Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı köyünde ikamet eden şahıs, 112 (AÇM) arayarak arazide bulunan çitle çevrili ağıl içerisindeki 30 baş küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi. Bektaşlı köyünde Jandarma tarafından araştırma ve arazide aramalar yapıldı, ancak kaybolan hayvanların bulunamaması üzerine şahsa ait hayvanların çalınmış olduğu değerlendirilerek, çalışma genişletildi. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, 30 baş küçükbaş hayvanın aynı köyde ikamet eden iki şahısın ahırında bulunduğu tespit edildi. Şahısların ahırında yapılan aramada kayıp küçükbaş hayvanlar bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında küçükbaş hayvan hırsızlığından adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.